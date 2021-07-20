В Ульяновской области появится новая авиакомпания

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20.07.2021, 16:50, Новости дня
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В Ульяновской области появится филиал авиакомпании «Геликс», соответствующее соглашение подписал глава региона Алексей Русских и замдиректора по стратегическому развитию АО «Авиакомпания «Геликс» Вадим Балдин на авиасалоне МАКС.

«Согласно договоренности будем развивать сразу несколько направлений: грузовую авиацию, обеспечивающую логистическую поддержку предприятий региона, вертолетные перевозки. Приход новой авиакомпании будет содействовать трудоустройству выпускников авиационных учебных заведений Ульяновской области», – приводятся слова Русских на сайте правительства региона. 

Отмечается, что акционеры инвестировали в проект более 400 млн рублей, учитывая вложения в приобретение воздушных судов, также будет создано порядка 40 новых рабочих мест для жителей региона. 

В Ульяновской области будет функционировать филиал авиакомпании «Геликс». Компания планирует осуществить перелет и размещение трех грузовых самолетов Ил-76 на территории аэропорта «Ульяновск-Восточный». 

«Приход Авиакомпании «Геликс» в авиационную столицу РФ позволит не только принести в Ульяновскую область нашу тридцатилетнюю экспертизу в области вертолетных перевозок, но и предложить предприятиям региона снижение логистических издержек за счёт базирования воздушных судов в Ульяновске», – рассказал Балдин.

По словам гендиректора Корпорации развития региона Сергея Васина, компания намерена налаживать кооперацию с ульяновским бизнесом. «Сотрудничество будет вестись как в сфере грузовых перевозок, так и обслуживания воздушных судов авиакомпании предприятиями авиационного кластера Ульяновской области. Например, инвестор уже взаимодействует с компанией «УЗГА-Инжиниринг»: она провела техобслуживание самолета Ил-76 для новой авиакомпании», – сообщил он.  

Уточняется, что компания закупила три самолета Ил-76, которые сейчас проходят техническое обслуживание и подготовку к выполнению международных полетов. В настоящее время полностью подготовлен один самолет, второй – будет готов в августе, третий – до конца года.

«Авиакомпания «Геликс» – одна из старейших российских авиакомпаний. Была зарегистрирована в 1991 году в Перми. В авиапарк входят десять вертолетов Ми-8 и три самолёта Ил-76. Вертолеты авиакомпании оказывают услуги поисково-спасательного обеспечения на Урале (Пермь, Екатеринбург, Челябинск), выполняют экскурсионные полеты на Северный Урал (плато Маньпопунер, перевал Дятлова) и обеспечивают логистическую поддержку компаниям топливно-энергетического комплекса в Западной Сибири.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что парк региональных самолетов в РФ весьма стар и остро нуждается в обновлении во избежание катастроф.



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