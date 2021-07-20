 

Стартовали съемки нового сезона сериала “Реальные пацаны”: сюжет и когда премьера

20.07.2021, 16:46, Разное
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Начались съемки свежего сезона “Реальных пацанов”. Творческий коллектив сериала вернулся в хорошо
знакомый поклонникам картины пермский двор.

В девятой части персонаж Колян переезжает в старую квартиру, в которой когда-то жил с мамой Мариной и ее
избранником Арменом. Герой, который в минувшем сезоне оказался за решеткой, теперь свободен. Колян больше не зависит от тестя Иваныча и его семьи.

По словам креативного продюсера сериала Александра Синегузова, в родных стенах на Коляна снизойдет вдохновение. Персонаж
начнет писать автобиографию, которую назовет “Последний реальный пацан”.
В этом нелегком деле герою поможет новый приятель.

Как заметил Антон Зайцев – продюсер ситкома, Колян к
девятому сезону сильно изменится. “Он станет душным”, – отметил кинодеятель. Герой будет постоянно читать нотации и говорить о событиях прошлого.

Перемены произойдут и с другими героями сериала “Реальные
пацаны”. По сюжету Машка бросит Эдика, который спустит все деньги. Избранник
героини попытается научиться интернет-трейдингу. У Вовы, который теперь
многодетный папа, тоже проблемы – он переживает “послеродовую”
депрессию.

Съемки девятого сезона сериала “Реальные пацаны”
продлятся до октября. В новой части будет 20 эпизодов. Премьера продолжения ленты запланирована на 2022 год.



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