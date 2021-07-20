В Москве появится памятник работникам АЗЛК – участникам ВОВ

Город-герой Москва – вечный памятник победы Советского Союза над нацисткой Германией. В декабре 1941 года у непреступных стен столицы наши деды и прадеды остановили, уже казалось бы, непобедимую коричневую чуму, охватившую весь европейский континент, и перешли в контрнаступление.

Сегодня Москва – это город, бережно хранящий историю тех трагических и одновременно славных годов. Нечеловеческий подвиг советских граждан – от героев тыла, до командиров фронтов – увековечен во многочисленных обелисках, монументах и вечных огнях, возведенных по всей российской столице. Имена героев войны носят парки и скверы, улицы и площади города.

В ноябре текущего года в Москве откроется еще один памятник – “От станка – на фронт”. Он будет посвящен участникам Великой Отечественной войны, работавшим на легендарном автозаводе “Москвич”. Об этом АГН “Москва” сообщил скульптор, автор памятника Микаэль Согоян.

“Монумент в честь работников автозавода “Москвич” (АЗЛК), погибших и защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, “От станка – на фронт” предполагается к возведению в непосредственной близости от легендарного предприятия и утраченного в 2003-2004 годах монумента героям-заводчанам. Открытие состоится в первые дни ноября 2021 года”, – уточнил Согоян.

По задумке скульптора, памятник, выполненный из бронзы, будет представлять из себя однофигурную композицию в виде мастера завода, который уходит на фронт, держа в руке знаменитую винтовку Мосина.

“Нашей студией представлен проект в виде однофигурной композиции. К зрителю обращен труженик (мастер) завода, уходящий на фронт от стен предприятия летом 1941 года. Сделав твердый шаг, с чуть заметным наклоном туловища, образ заводчанина силуэтом и единым порывом перевоплощается в грозную защиту Отечества, чему свидетельствует выпад рукой, крепко сжимающей ружье, легендарную винтовку Мосина. Памятник будет выполнен из бронзы”, – отметил автор.

Отметим, что Автомобильный завод имени Ленинского комсомола (АЗЛК) был основан в 1930 году. В период ВОВ многие заводчане добровольно ушли на фронт, а основная часть “Москвича” была эвакуирована на Урал. Предприятие занималось производством и ремонтом военной техники.

В наши дни легендарный завод уже не функционирует. На его месте располагается технполис “Москва”, который занимается разработкой и производством самых

современных технологий.