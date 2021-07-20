Король Абдалла и королева Рания впервые встретились с Джо и Джилл Байден

Королева Рания и ее супруг, король Иордании Абдалла II прилетели сегодня в США с официальным визитом, где впервые встретились с президентом Джо Байденом и его супругой Джилл Байден в Белом доме (напомним, в должность 46-й президент Соединенных Штатов вступил в должность в январе этого года). Иорданских монархов сопровождал их старший сын, 27-летний наследный принц Хуссейн. Король Иордании стал первым из ближневосточных лидеров, кто встретился с президентом Джо Байденом.

Лидеры обсудили вызовы, связанные с пандемией COVID-19 в своих странах и по всему миру, – говорится в официальном сообщении пресс-службы Белого дома.

Пока Джо Байден и король Адбалла обсуждали политические вопросы, первая леди США провела для ее Величества королевы Рании экскурсию по Белому дому, которое закончилось чаепитием в Овальном кабинете. Королева Рания и Джилл Байден

Для визита в Белый дом 50-летняя королева Рания выбрала яркий наряд – струящееся красное платье-миди с черным широким ремнем. Образ дополнили бежевые лодочки и клатч в тон платью. 70-леняя Джилл Байден принимала высоких гостей в белом строгом комплекте из платья-футляра и пиджака. Завершили образ туфли-слингбэки с цветочным принтом.

Джилл Байден уже имеет опыт общения с монаршими особами. В июне, в преддверии саммита группы G7 или “большой семерки”, который проходил в Великобритании, первая леди США встретилась с герцогиней Кембриджской. Кейт и миссис Байден посетили школу в Корнуолле и приняли участие в круглом столе, главной темой которого стало дошкольное образование.

Наследный принц Хуссейн, королева Рания, король Абдалла, Джо Байден и Джилл Байден