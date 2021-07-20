 

Король Абдалла и королева Рания впервые встретились с Джо и Джилл Байден

20.07.2021, 16:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Королева Рания и ее супруг, король Иордании Абдалла II прилетели сегодня в США с официальным визитом, где впервые встретились с президентом Джо Байденом и его супругой Джилл Байден в Белом доме (напомним, в должность 46-й президент Соединенных Штатов вступил в должность в январе этого года). Иорданских монархов сопровождал их старший сын, 27-летний наследный принц Хуссейн. Король Иордании стал первым из ближневосточных лидеров, кто встретился с президентом Джо Байденом.

Лидеры обсудили вызовы, связанные с пандемией COVID-19 в своих странах и по всему миру, – говорится в официальном сообщении пресс-службы Белого дома.

Пока Джо Байден и король Адбалла обсуждали политические вопросы, первая леди США провела для ее Величества королевы Рании экскурсию по Белому дому, которое закончилось чаепитием в Овальном кабинете.Королева Рания и Джилл Байден

Для визита в Белый дом 50-летняя королева Рания выбрала яркий наряд – струящееся красное платье-миди с черным широким ремнем. Образ дополнили бежевые лодочки и клатч в тон платью. 70-леняя Джилл Байден принимала высоких гостей в белом строгом комплекте из платья-футляра и пиджака. Завершили образ туфли-слингбэки с цветочным принтом.

Джилл Байден уже имеет опыт общения с монаршими особами. В июне, в преддверии саммита группы G7 или “большой семерки”, который проходил в Великобритании, первая леди США встретилась с герцогиней Кембриджской. Кейт и миссис Байден посетили школу в Корнуолле и приняли участие в круглом столе, главной темой которого стало дошкольное образование. 

Наследный принц Хуссейн, королева Рания, король Абдалла, Джо Байден и Джилл Байден



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.07 / Мнение: Ответы на задачи испытания

21.07 / Госдума разрешила проводить выборы в течение нескольких дней

04.03 / “Каким-то девушкам это нравится”: Стася Милославская высказала свое отношение к соперничеству парней

21.04 / Петров и Боширов — forever

10.07 / Организаторы подвели итоги конкурса от социальной сети “ЯRUS”

20.11 / Анастасия Ивлеева объявила о закрытии всех своих проектов

02.06 / Эксперты AnTuTu обновили рейтинг самых мощных смартфонов

22.06 / Мнение: Культура управления

29.03 / Телеведущая Регина Тодоренко показала честный снимок без макияжа

04.01 / Появились первые изображения HTC Desire 21 Pro

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика