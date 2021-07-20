“Чтобы не пострадали невинные люди”. Мать Шеремета заявила, что не получила ответов на вопросы об убийстве ее сына

В конце 2019 года, когда были задержаны трое подозреваемых в убийстве, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получено “очень много ответов” на вопросы по этому делу.

На вопрос, получила ли мать погибшего эти ответы, она ответила: “Нет”.

“Какие ответы? Если обвиняют людей, если их арестовывают, то надо иметь какие-то очень веские основания для этого. А люди уже столько сидят. Два года длится это, и все то же… Я только говорю о том, чтобы не пострадали невинные люди”, – сказала она.

Она подчеркнула, что у нее нет “ни плохого, ни хорошего отношения” к задержанным, и, по ее мнению, с ее стороны иметь такое отношение было бы преступным – доказать их виновность или невиновность должны соответствующие органы и суд.

“Мне бы очень хотелось верить, чтобы люди не пострадали зря. Для этого же и идет суд – чтобы показать, что, да, они виновны, либо наоборот, оправдать людей, чтобы люди невиновные не пострадали”, – сказала она.

Мать журналиста отметила также, что ей хотелось бы, чтобы судебный процесс проходил достойно, и “адвокаты с той стороны не хамили адвокатам нашим”. Она еще раз подчеркнула, что не заинтересована в том, чтобы пострадали невиновные.

На вопрос об аудиозаписях, на которых предположительно руководители КГБ Беларуси обсуждали слежку за Шереметом и его физическое устранение, мать журналиста отметила, что “в то время, когда такое происходило в стране”, для нее не стали неожиданностью эти записи.

В то же время, на вопрос о версии, которой она верит больше всего, она ответила: “Я ни во что не верю, ни во что”.

Контекст:

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Следствие рассматривало четыре версии мотивов убийства Шеремета: профессиональная деятельность, личные неприязненные отношения, дестабилизация ситуации в Украине, убийство по ошибке (вместо Притулы).

В феврале 2017 года приоритетной версией полиция называла журналистскую деятельность Шеремета, а в декабре 2019 года основной версией стала дестабилизация ситуации в Украине путем убийства известного человека.

12 декабря 2019 года на тот момент министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных, ими стали врач Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко и военная медсестра Яна Дугарь.

Все они были арестованы, позже их выпустили из СИЗО – Дугарь под личное обязательство, Кузьменко и Антоненко под домашний арест. Вину подозреваемые не признают. Их защита и СМИ обращали внимание на многочисленные нестыковки в доказательствах против них.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

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