“На антенне сидит незнакомец”. В Черновцах мужчина выжил после падения из окна на восьмом этаже
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Информацию об инциденте правоохранители получили минувшей ночью около 2.00.
“Заявитель с удивлением сообщила, что на ее антенне на седьмом этаже сидит незнакомец”, – отметили в полиции.
Прибывшие на место инспекторы помогли мужчине безопасно перелезть в квартиру.
Он рассказал, что выпивал, а после этого во время конфликта с сожительницей выпал из окна.
Сейчас мужчина находится под наблюдением медиков.
ВИДЕОВидео: Телеканал ЧЕРНІВЦІ / YouTube
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