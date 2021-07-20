“На антенне сидит незнакомец”. В Черновцах мужчина выжил после падения из окна на восьмом этаже

Информацию об инциденте правоохранители получили минувшей ночью около 2.00.

“Заявитель с удивлением сообщила, что на ее антенне на седьмом этаже сидит незнакомец”, – отметили в полиции.

Прибывшие на место инспекторы помогли мужчине безопасно перелезть в квартиру.

Он рассказал, что выпивал, а после этого во время конфликта с сожительницей выпал из окна.

Сейчас мужчина находится под наблюдением медиков.

ВИДЕОВидео: Телеканал ЧЕРНІВЦІ / YouTube

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