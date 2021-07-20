Парламент открыл путь к подписанию закона о Высшем совете правосудия

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20.07.2021, 16:06, Новости дня
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Народные депутаты от “Батьківщини”, “Оппозиционной платформы – За жизнь” и группы “Довіра” зарегистрировали в Раде четыре проекта постановлений под номерами 5068-п, 5068-п1, 5068-п2 и 5068-п3 об отмене решения парламента от 14 июля и которые блокировали подписание принятого законопроекта о ВСП.

За соответствующие проекты постановлений об отмене решения Рады на внеочередном заседании парламента 20 июля проголосовало 32, 32, 31 и 33 народных депутата при необходимой поддержке 226-ти нардепов.

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Законопроект №5068 – один из “судебных” проектов, которые инициировал президент Украины Владимир Зеленский в феврале. В первом чтении Рада его приняла 19 мая. 

14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты №5068 и №5069 о создании этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия и службы дисциплинарных инспекторов.

Принятие “судебных” законопроектов приветствовали ЕС, США и послы G7.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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