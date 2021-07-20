 

Дмитрий Дюжев со слезами на глазах рассказал о трагической смерти членов семьи

20.07.2021, 16:02, Разное
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Дмитрий Дюжев пояснил о самых тяжелых днях своей жизни до того, как он стал звездой. Звезда сериала «Бригада» со слезами на глазах поведал о трагической смерти членов своей семьи в эфире программы «Судьба человека».
На вершины шоу-бизнеса артист поднимался без поддержки кого-либо из родственников. Всех членов семьи он похоронил еще в девяностые годы и в начале 2000-х. Так, в 1998 году умерла родная сестра артиста, Анастасия, девочке было всего 12 лет, самому Дмитрию на тот момент только исполнилось 20 лет. Ребенок был болен лейкемией, вылечить которую не удалось, несмотря ни на какие усилия и средства. После смерти сестры Дюжев побрился налысо, чем шокировал всех близких на похоронах. По словам актера, он думал, что в такой ситуации, чтобы выжить, нужно чего-то лишиться. На кладбище будущая звезда не мог даже взглянуть в сторону гроба, его мышцы будто бы парализовало.

Однако это не была единственная потеря в семье, спустя недолгое время, не перенеся потери ребенка, умер и отец Дюжева. Продав дальним родственникам принадлежащий ему небольшой бизнес, он на эти деньги перед смертью установил на могиле дочери памятник из белого мрамора.

Эта трагедия еще больше надломила актера, из-за чего он даже хотел уйти в монастырь. Как ему казалось, таким способом можно было бы отмолить грех, совершенный отцом и спасти его душу. Но и этим не закончились черные дни в семействе Дмитрия Дюжева, через год ушла из жизни и мама артиста. Причиной смерти Людмилы Григорьевны стал сердечный приступ, многие близкие после этого поверили в некий злой рок, довлеющий над всей семьей. Такая череда катастроф, как пишет «Политэксперт», стала в то же время неким стимулом для артиста больше работать, чтобы успеть реализовать все свои таланты.

Источник: politexpert.net



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