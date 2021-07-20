 

Андрей Аршавин показал поклонникам своего потолстевшего мопса Боню

20.07.2021, 16:02, Разное
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В своем микроблоге Instagram Андрей Аршавин опубликовал новое фото, на котором он запечатлен с любимым мопсом Боней. Поклонники отметили, что собака значительно потолстела, а также обратили внимание на холостяцкую кухню спортсмена на фоне.
Андрей Аршавин позировал в своем шикарном особняке в Санкт-Петербурге в яркой футболке и розовых шортах. На руках у экс-футболиста был любимый мопс, которого он ласково называет «Бонечка». Поклонники уже давно заметили, что Андрей Аршавин души не чает в своем домашнем питомце. В комментариях его засыпали комплиментами. Некоторые фолловеры написали, что это «целая Боняха», отметив, что мопс значительно набрал вес.

Футбольный комментатор не обсуждает слухи о своем разводе с Алисой Казьминой. Его мать Татьяна Ивановна ведет войну с экс-возлюбленной сына за дом в столице. Женщины постоянно обвиняют друг друга и публично скандалят. Андрей Аршавин не принимает в этом участия.



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