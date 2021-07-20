Дочь Заворотнюк призналась, что ей сделали предложение руки и сердца

Анна Заворотнюк часто общается со своими фолловерами в микроблоге Instagram с помощью ответов на вопросы. Недавно у нее спросили, «скоро ли замуж», на что дочь онкобольной актрисы ответила: «Уже позвали».

Модель на протяжении нескольких лет состоит в отношениях с молодым человеком. Своего избранника поклонникам Анна Заворотнюк не показывает. Ранее она жила в США, но после того, как матери поставили диагноз глиобластома, переехала в РФ. Дочь всячески поддерживает Анастасию Заворотнюк и часто ее навещает. Недавно она купила квартиру в столице и перебралась туда жить из загородного коттеджа матери.

Известно, что 25-летняя модель познакомилась со своим возлюбленным в Нью-Йорке во время учебы в университете. В отношениях с молодым человеком Анна Заворотнюк состоит уже шесть лет. Ее жених родился и жил в Москве, а образование, как и она, получал за границей. Поэтому пару не коснулись отношения на расстоянии. Пока официально о помолвке дочь звезды «Моей прекрасной няни» не объявляла.

Сейчас влюбленные вместе сидят на карантине, так как после поездки в Ялту заразились коронавирусом. Анна Заворотнюк призналась, что болезнь переносит с трудом, так как страдает от потери вкуса и заложенности ушей.

Источник: radiokp.ru