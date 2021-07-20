 

Ärzte Zeitung – Берлин признал недоработки в сфере защиты населения от стихийных бедствий

20.07.2021, 16:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После наводнений немецкие власти признали, что в сфере защиты населения и борьбе со стихийными бедствиями необходимы улучшения, пишет Ärzte Zeitung. «Нам в этом плане ещё многое нужно сделать и стать лучше», сказала заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фитц. А вот в Свободной демократической партии Германии (СвДП) считают, что налицо «крупный системный сбой», в котором в первую очередь виноват министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер.


Reuters

На фоне наводнений в нескольких федеральных землях Германии глава объединения немецких врачей Marburger Bund Сюзанне Йона призвала власти уделить больше внимания превентивным антикризисным мерам, пишет Ärzte Zeitung. Это касается эвакуации госпиталей, а также обеспечения населения медицинскими услугами в случае возникновения природной катастрофы, эпидемии или кибератаки. В учреждениях необходимо регулярно прорабатывать соответствующие сценарии, отмечает она.

Немецкие власти и сами признали, что в сфере защиты населения и борьбы со стихийными бедствиями есть «недоработки», продолжает издание. Хотя «инфраструктура раннего оповещения» во время наводнений «сработала и таким образом позволила лучше защитить население», всё же опыт в Северном Рейне — Вестфалии и Рейнланд-Пфальце показал, «что нам в этом плане ещё многое нужно сделать и стать лучше», сказала заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фитц.

При этом она отметила, что ответственность за защиту населения и борьбу со стихийными бедствиями несёт не кто-то один. Это «коллективная задача» федерального правительства, земель и коммун. Необходимо улучшить систему, но сначала нужно бросить все силы на оказание помощи пострадавшим. Власти сообщали, что предоставят срочные единовременные выплаты, а также создадут фонд восстановления. Денежные средства можно будет получить быстро и без каких-либо бюрократических трудностей.

Заместитель председателя фракции СвДП Германии Михаэль Тойрер считает, что наводнение — это признак «крупного системного сбоя»: «Своевременные предупреждения метеорологов не были озвучены гражданам ни властями, ни общественно-правовым телевидением». Он считает, что основная ответственность лежит на министре внутренних дел Германии Хорсте Зеехофере. В связи с этим его партия потребовала провести внеочередное заседание комитета по внутренним делам бундестага.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.08 / “Нам не нужна война”. Глава верхней палаты парламента Беларуси обратилась к митингующим

02.07 / Стало известно о скором прекращении выпуска самолетов Boeing 747

30.08 / Стала известна дата старта предвыборной кампании на Украине

19.12 / В Китае начали изучение груза, доставленного с Луны на «Чанъэ-5»

04.04 / Российские корабли провели стрельбы в Японском море

24.06 / В рамках акции «Сад Памяти» высадили более 26 млн деревьев

17.12 / Легкий танк «Спрут-СДМ1» прошел испытания на море и в субтропиках

04.10 / Guardian – Джонсон и фон дер Ляйен договорились продлить переговоры по брекситу ещё на месяц

13.05 / Замглавы ОП Костюк считает, что его специально не допустили к участию в конкурсе на пост главы правления НОТУ

25.06 / Ультразвук поможет в борьбе с онкологическими заболеваниями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика