Могут найти общий язык хотя бы по одному вопросу — CNN оценил значение визита Керри в Москву

Визит специального посланника президента США по климату Джона Керри в Москву свидетельствует об изменениях в климатической политике Москвы и Вашингтона и о том, что стороны всё же могут находить общий язык, пишет CNN. Тем не менее эксперты упрекают Россию в желании бороться с изменениями климата лишь на словах.



Reuters

На прошлой неделе специальный посланник президента США по климату Джон Керри посетил Москву, для того чтобы с российским коллегой Русланом Эдельгериевым обсудить не столь острую, как кибератаки или вмешательство в выборы, но всё же серьёзную угрозу — изменение климата, пишет CNN.

Как отмечается на сайте телеканала, отношения между США и Россией оказались в низшей точке во время пребывания у власти бывшего президента Дональда Трампа. С тех пор они не сильно продвинулись, однако CNN называет визит Керри признаком того, что страны всё же «могут найти общий язык хотя бы по этому одному вопросу».

Будучи на втором и шестом местах по уровню загрязнения окружающей среды соответственно, Вашингтон и Москва согласились с необходимостью активизировать действия по борьбе с изменением климата и договорились совместно работать над решением проблемы.

Встречи Керри с Эдельгериевым и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сильно отличались от «ледяного саммита» между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным. Лавров начал встречу со слов «дорогой Джон», отметив, что визит Керри является «важным и позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений».

По мнению аналитика из Института устойчивого развития и международных отношений Лолы Вальехо, визит свидетельствует о развороте США в вопросе изменений климата и приверженности Байдена делу борьбы с глобальным потеплением, после того как при Трампе страна вышла из Парижского соглашения по климату.

Кроме того, поездка Керри свидетельствует об изменении климатической политики России. По словам Вальехо, на протяжении долгого времени Москва не признавала важность борьбы с изменением климата. Так, в 2003 году Путин шутил, что глобальное потепление — это не так уж и плохо и россияне «меньше будут тратить денег на шубы».

Как отмечает CNN, повышение средней температуры действительно принесло РФ некоторые экономические выгоды. Таяние арктических льдов открыло стране новые морские пути и позволило вести разведку природных ресурсов в ранее недоступных районах. Также более продолжительный вегетационный период способствовал росту сельскохозяйственного производства, а с сокращением количества холодных дней уменьшилась потребность в отоплении.

Однако по мере того, как страна всё больше ощущает на собственном опыте «разрушительные последствия изменения климата», позиция правительства меняется. Так, по данным Оксфордского университета, жара в 2010 году привела к смерти более 55 тыс. жителей РФ и экономическому ущербу в размере более $15 млрд. Более того, по данным российского правительства, в период с 2016 по 2019 годы лесные пожары в Сибири нанесли ущерб в размере почти $1 млрд.

Впрочем, интерес Москвы к изменению климата во многом продиктован прагматизмом. В частности, эксперты полагают, что Путин хочет, чтобы Россию воспринимали как мировую державу, и вопросы климата могут стать его способом «вернуться в мировое сообщество».

Тем не менее, какими бы обнадёживающими ни были совместные заявления РФ и США, в борьбе с изменением климата важны действия. Эксперты полагают, что пока Москва в этом не преуспела.

«Они всё больше внимания уделяют борьбе с климатическими изменениями в официальной риторике и в стратегических документах, однако проблема в том, что действуют они в противоположном направлении», — сказала директор европейских программ вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Хизер Конли, добавив, что РФ намерена удвоить производство ископаемого топлива в течение десятилетия.

CNN называет «неудивительным» отсутствие конкретных заявлений после встречи Керри и Эдельгериева, учитывая зависимость российского бюджета от нефтегазовой промышленности. Эксперты полагают, что после визита специального посланника президента США по климату в Москву стороны сосредоточатся не на борьбе с глобальным потеплением, а на смягчении последствий изменения климата и решении таких проблем, как лесные пожары или таяние вечной мерзлоты.