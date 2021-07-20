Не привился — забудь об удовольствиях – идею Джонсона закрыть ночные клубы для невакцинированных встретили в штыки

В день отмены оставшихся коронавирусных ограничений премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что с конца сентября для посещения ночных клубов и других мест массового скопления людей британцам потребуется подтверждение вакцинации, пишет The Independent. Как отмечает издание, данный способ убедить молодёжь вакцинироваться не встретил понимания у представителей индустрии и оппозиции.



Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что британская молодёжь окажется перед выбором: вакцинироваться от коронавируса или отказаться от «получения удовольствия от жизни», пишет The Independent.

Так, в ходе видеообращения в так называемый день свободы, когда в Великобритании были отменены оставшиеся коронавирусные ограничения, премьер заявил, что с конца сентября для посещения мест массового скопления людей потребуется подтверждение полной вакцинации. Джонсон уточнил, что речь идёт о ночных клубах и «других заведениях, где собирается большое количество людей», а также не исключил, что требование может быть расширено на стадионы и пабы, добавив, что правительство «оставляет за собой право делать всё необходимое» для защиты общества.

«К концу сентября, когда у всех лиц старше 18 лет будет возможность получить обе дозы вакцины, мы планируем сделать вакцинацию условием для входа в ночные клубы и другие заведения, где собирается большое количество людей. Для этого уже будет недостаточно предъявить отрицательный результат анализа», — заявил находящийся на самоизоляции после контакта с заразившимся COVID-19 глава государства.

Как отмечает издание, объявляя о том, что «получение некоторых самых важных удовольствий и возможностей от жизни, вероятно, будет всё больше зависеть от вакцинации», Джонсон, похоже, решил последовать примеру Эммануэля Макрона. Президент Франции убедил около 1 мнл человек сделать укол, пригрозив закрыть доступ в рестораны и заведения культуры и досуга тем, кто не привился от COVID-19.

Представителей индустрии объявление Джонсона привело в ярость. В британской Ассоциации индустрии ночной жизни назвали решение «полным безобразием» и «очередным хаотичным изменением» политики.

«Итак, «день свободы» для ночных клубов длился около 17 часов», — отметил глава ассоциации Майкл Килл, предупредивший о том, что заведения окажутся в невыгодном конкурентном положении по сравнению с барами и ресторанами и число посетителей заметно сократится.

Осудила заявление и британская оппозиция. Представитель Партии либеральных демократов по внутренним делам Алистер Кармайкл назвал введение паспортов вакцинации «неработоспособной, дорогой и вызывающей разногласия» схемой.

The Independent отмечает, что своим заявлением Джонсон признал, что обеспокоен «сохраняющимся риском» заражения в местах, где сложно соблюдать социальную дистанцию, всего через несколько часов после отмены коронавирусных ограничений и возобновления работы ночных клубов.

По данным правительства, несмотря на то, что вакцинацию прошли 83% британцев в возрасте от 30 до 50 лет, первую дозу препарата от коронавируса пока получили лишь 65% из около 3 миллионов жителей Туманного Альбиона в возрасте от 18 до 30 лет.

Тем не менее, как напоминает издание, ранее главный научный советник правительства Великобритании Патрик Валланс заявил, что в настоящее время около 60% госпитализаций приходится на тех, кто уже получил обе дозы вакцины, добавив, что «в этом нет ничего удивительного, потому что вакцины не эффективны на 100 процентов».