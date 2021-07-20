 

Козак: Около миллиона граждан Украины получили российское гражданство с 2016 года

20.07.2021, 15:58, Новости дня
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Почти миллион граждан Украины в период с 2016 по 2020 год получили российское гражданство, сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«За нашим гражданством обращаются не только жители Донбасса, но и жители остальной Украины. В период с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тыс. граждан Украины», – сказал Козак в интервью Politique Internationale, сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «общая численность граждан Украины, находящихся в РФ и поставленных на миграционный учет в период 2019-2020 годов, составила около 2,5 миллионов человек». При этом он отметил, что отдельных данных по Донбассу нет.

Он также отметил, что решение РФ выдавать паспорта самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения территорий в состав России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России.

Напомним, в апреле министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что гражданство РФ в упрощенном порядке получили уже более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР.



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