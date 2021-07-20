Козак отверг необходимость модернизации «нормандского формата»

Объективной необходимости в модернизации «нормандского формата», в том числе во включении в формат США, нет, сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«Объективной необходимости в модернизации «нормандского формата» нет», – сказал он в интервью «Политик Интернасьональ», текст которого опубликован на сайте посольства РФ во Франции.

По его словам, у РФ нет принципиальных возражений, но «чем больше в формате будет представлено участников и мнений, тем сложнее будет находить консенсус».

Также Козак отметил, что «потенциал «нормандского формата» используется явно недостаточно», например, минская трехсторонняя контактная группа остро нуждается в поддержке «нормандского формата» для преодоления патовой ситуации, в которой она находится с 2015 года.

Он подчеркнул, что РФ не против конструктивных идей от США о мирном политическом урегулировании конфликта, но если за таким участием и поддержкой Украины будет просматриваться поощрение военного разрешения конфликта, мы, конечно же, против».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США участвовали в урегулировании ситуации в Донбассе. При этом он не исключил, что возможен еще один формат переговоров по урегулированию в Донбассе, который будет работать параллельно с «нормандским форматом».

Тем временем республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В самопровозглашенных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР.