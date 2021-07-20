Даркон или лессе-пассе?

С тех пор миллионы израильтян получили свои дарконы, которые за почти 70 лет сильно изменились и мало чем напоминают паспорт Голды Меир. С 2013 года дарконы, как и паспорта во многих странах, стали биометрическими.

Даркон занимает 19-ю строчку в мировом рейтинге «свободы путешествий». Владельцы даркона могут без визы или оформляя визу в аэропорту прибытия посетить 161 страну. Граждане только четырех стран мира – Израиль, Чили, Южная Корея и Гонконг – имеют право посещать почти всю территорию Европы без виз.

Еще одно: документ подтверждает принадлежность владельца к Израилю и дает право на защиту его интересов в дипломатических миссиях за рубежом, придает немалую уверенность в себе и в стране. Что бы ни случилось, вам обязательно помогут. Израиль своих граждан не бросает никогда, ни при каких обстоятельствах.

Получить даркон можно, только находясь в Израиле. В 2017-м Кнессет внес изменения в «Закон о заграничных паспорта» – стало возможно получить даркон сразу после оформления гражданства Израиля. Но в конце 2020-го опять произошли перемены: даркон вновь выдается с учетом срока гражданства и проживания в Израиле. Это было вызвано озабоченностью парламентариев тем, что для части новых репатриантов гражданство – всего лишь формальность, дающая право на быстрое получение даркона.

Вот суть последних изменений:

1. У нового репатрианта, ставшего гражданином Израиля менее 12 месяцев назад и не живущего в Израиле постоянно, есть выбор: получить даркон на 1 год или проездной документ лессе-пассе на 5 лет. Когда пройдет год с момента получения даркона, его необходимо продлить.

2. Новый репатриант – гражданин Израиля 1-5 лет и 75% указанного срока живущий в Израиле получает даркон на 5 лет. Если репатриант находился в Израиле 25-75% времени, он получает даркон на 1 год или лессе-пассе на 5 лет.

3. Новый репатриант – гражданин Израиля более 5 лет, находившийся в Израиле не меньше 36 месяцев из 60, получает даркон на 10 лет. При несоблюдении этого условия выдается лессе-пассе.

Как вы уже поняли, порядок получения израильского заграничного паспорта постоянно меняется, уследить за молниеносными изменениями в законодательстве непросто. Но такова реальность, и будущим репатриантам, безусловно, нужна консультация профессионалов.

По любым вопросам вы можете обратиться в Центр репатриации «Герцль». Наши специалисты познакомят с текущим порядком оформления израильского заграничного паспорта и, главное, помогут получить его в максимально короткий срок.

У наших клиентов часто возникает проблема: как быть, если новый репатриант по объективным причинам не может соблюсти условия, предъявляемые для получения даркона? Например, не может оставить бизнес, или семейные обстоятельства не позволяют.

Не стоит отчаиваться, у граждан Израиля существует возможность безвизового выезда за границу с помощью «теудат маавар», который часто традиционно называют «лессе-пассе». В переводе с французского это означает то же самое – проездной документ. Очень важный момент: при получении лессе-пассе никто не будет считать, когда в стали гражданином Израиля и сколько времени проводите в стране.

Существует мнение, что даркон – документ более серьезный, но это чисто психологический момент. Лессе-пассе предоставляет израильтянам такую же возможность выезжать за границу без визы, как и даркон. Основное различие – паспорт синего цвета, а лессе-пассе красного, и по нему можно без визы въехать в 60 стран, в том числе Шенгенская зона, в отличие от 160, на посещение которых дает право даркон,

Но давайте будем честны, в основном новым репатриантам не нужно более полутора сотен стран. Обладатели лессе-пассе могут беспрепятственно въезжать практически во все страны Европы, за исключением Великобритании, куда владельцам даркона виза не нужна. Это, пожалуй, единственная страна, делающая различие между двумя видами израильских проездных документов. А вот в США без визы нельзя въехать ни с дарконом, ни с лессе-пассе.

Итак, вы гражданин Израиля, новый репатриант, и вам необходим проездной документ, срок действия которого должен быть больше года. Рассмотрите вариант получения лессе-пассе, который, повторяем, практически ничем не отличается от даркона, и дает его владельцу те же права, что и заграничный паспорт.

Как рассказывает автор статьи – Андрей Кузнецов, основатель Центра репатриации «Герцль» – процесс подготовки документов для одобрения визы репатрианта, прохождение собеседования с консулом и получение даркона или лессе-пассе вызывает у будущих граждан Израиля определенные трудности: недостаток информации на всех этапах оформления, что именно необходимо в их конкретном случае, языковой барьер, бюрократические проволочки и т.д, и здесь необходима квалифицированная консультация, помощь опытного специалиста, владеющего оперативной информацией. Центр репатриации «Герцль» готов вам помочь, наши консультанты к вашим услугам.