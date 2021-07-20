Развод после венчания и борьба за жизнь: как складывается судьба Бориса Корчевникова

Из выпуска в выпуск ставшей любимой зрителями программы “Судьба человека” на “России 1” ее бессменный ведущий Борис Корчевников рассказывает пронзительные истории о жизни своих гостей. Улыбается, внимательно выслушивает и искренне удивляется. Но мало кто знает, что судьба самого Бориса Корчевникова трудна и полна невзгод. О себе он говорит очень мало и скромно.

Семья

Как таковой полноценной семьи у Бориса Корчевникова никогда не было. Его отец, художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Вячеслав Орлов, бросил их с матерью. Оставшись без мужского внимания, маленький Боря получил оплеуху и от единственной своей опоры – матери. Она жестоко заявила ребенку, что папа бросил его, потому что тот плохо себя вел.

Изо всех сил мальчик старался быть лучшим во всем. Он надеялся, что сможет исправить ситуацию. Но с отцом он встретился лишь когда был уже взрослым. В 2015 году его отца не стало.

Матери Бориса Корчевникова сейчас 75 лет. Она заслуженный работник культуры. Ведущий не держит на нее зла и по прежнему любит. Недавно он публиковал трогательное фото с мамой.

Вера

Борис Корчевников глубоко верующий человек. Он является генеральным директором и генеральным продюсером первого общественного православного телеканала “Спас” и автором книги “Имя России. Духовная история страны”.

Жена

Как для любого христианина, семья для Корчевникова стоит на первом месте. Но к сожалению, с первой женой он расстался. Его избранницей была актриса Анна-Сесиль Свердлова. С ней он познакомился в храме. Все шло хорошо, но спустя восемь лет венчанная пара распалась. Борис Корчевников очень тяжело переживал развод.

Сейчас Борису Корчевникову 39 лет и официально он не женат. Однако он ведет настолько закрытый образ жизни, что в Сети часто ходят слухи о его личной жизни даже якобы имеющихся детях.

Диагноз

В 2015 голу Борису Корчевникову диагностировали опухоль в голове. Она была доброкачественной и операбельной. Но после трепанации черепа он стал хуже слышать и долго восстанавливался. Его внешность сильно изменилась. Поклонники всерьез испугались за своего кумира.

В одном из интервью актриса Алиса Мон рассказала, что Борис Корчевников ведет программу с помощью целой команды профессионалов, которые помогают ему понять то, что говорит его гость. Сам же он почти ничего не слышит.

Борьбу за здоровье Борис Корчевников не закончил до сих пор. Он лечился за границей и все еще находится на пути к восстановлению.