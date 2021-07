Алина Алексеева о социальных сетях, блогерах и таланте к кулинарии

Алина, в скетчкоме СТС “Сториз” вы играете сельского блогера Галю. Если говорить о ваших предпочтениях, что больше любите: сториз или посты?

Больше люблю сториз, потому что в них есть особое очарование жизни “здесь и сейчас”. Посты, мне кажется, сдают свои позиции. Все приемы вроде “Я люблю есть еду, а вы, мои дорогие подписчики?” стали выглядеть совсем архаично. А сториз свежие и искренние. Смотрю в основном друзей: актеров, режиссеров, художников и писателей. Еще есть пара комьюнити про животных и аккаунты по интересам: например, архитектура, DIY (Do It Yourself, “сделай сам” – прим. ред.). Блогеры-миллионники, для которых это больше бизнес, мне не так интересны.

Сейчас многие уходят в блогинг. Думали про это?

Темы, которые меня интересуют, возможно, не очень распространенные. Я фанатка исторической застройки, обожаю старую Москву и сохранившиеся старинные усадьбы в области. Здесь мне нечем поделиться: все было создано до нас, нужно ездить и смотреть. Я сама бываю в усадьбах крайне редко, но наслаждаюсь репортажами. Еще очень люблю антикварную мебель и туториалы про реставрацию, но я в этом мало подкована. Пока показать нечего, хотя небольшую коллекцию мебели собрала, но реставрировала не сама. Я также веду рубрику #АЛИНАПРОКИНО, где показываю секреты закулисья киножизни. Еще неплохо готовлю, а во время карантина делала рубрику с бюджетными и простыми рецептами, что было очень актуально. Так что пока Instagram-площадки мне хватает.

Скетчи с вашим участием в проекте СТС сняты от лица героини. Расскажите, как технически проходили такие съемки?

Мы хотели создать ощущение самостоятельной съемки на телефон и обойтись “малой кровью”, поэтому многие сцены действительно сняты на камеру смартфона. Там, где это было технически невозможно, снимали на кинокамеру, а затем с помощью CG специалисты добавят интерфейс экрана. Вся линия сельской блогерши прошла в деревне Малые Жеребцы — это очаровательное место под Москвой с колоритными жильцами и сохранившимися деревенскими домами.

В скетчкоме у вас легкие, воздушные платья, прическа с небрежными локонами. Как пришли к такому образу?

Мы решили, что у Гали нет ни особых возможностей, ни времени заморачиваться по поводу внешнего вида. Тем более тематика ее блога — сельская жизнь. Так что лишние украшательства ни к чему. Я была счастлива примерить такой легкий и простой образ, потому что обожаю одежду из натуральных тканей и удобную обувь. А грим занимал от силы пятнадцать минут.

Создается ощущение, что вы приходите к более спокойным героиням и образам. Есть такой внутренний запрос? Играть беременных, как в “Родкоме”, или деревенских девчонок, как в “Сториз”?

Я сознательно к этому шла, а это всегда непростой путь для характерной актрисы. И дело даже не в том, что наша киноиндустрия ленива или запрещает переход из одного амплуа в другое. Просто продюсеры желают коммерческого успеха для своего продукта, значит, лучше использовать актеров в тех амплуа и жанрах, в которых они закрепились. Я меняюсь, и мои героини меняются вместе со мной: взрослеют уже заявленные или появляются новые, непохожие на моих прежних. Что будет дальше, узнаем вместе.

