С начала года СБУ открыла 328 дел о посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористических организаций

В рамках этих уголовных производств о подозрении сообщили 307 лицам. Большинство из них – по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

За последние полгода вступил в силу 191 обвинительный приговор суда по материалам СБУ о преступлениях, направленных против национальной государственности Украины.

За этот период были раскрыты три попытки терактов. Две из них планировались диверсионно-разведывательными группами террористических организаций “ДНР” и “ЛНР” вблизи линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил. При этом правоохранителям удалось своевременно обезвредить взрывные устройства ДРГ боевиков, предотвратив возможную гибель украинских военнослужащих.

“Чтобы минимизировать террористические и экстремистские проявления, подразделения СБУ вместе с другими правоохранительными органами изъяли из незаконного оборота 137 единиц огнестрельного оружия, почти 72 тыс. боеприпасов и 191,6 кг взрывчатки”, – говорится в сообщении.

Помимо этого, с начала года СБУ запретила въезд в Украину 190 иностранцам, причастным к террористическим и экстремистским организациям. Еще 17 человек были задержаны, в том числе лица, которых разыскивал Интерпол.

Принудительно возвращены в страны происхождения 45 иностранцев, в частности, трое граждан – в Шри-Ланку, по двое – в РФ и Азербайджан. Все они, по данным СБУ, были сторонниками или участниками международных террористических движений.

Фото: ssu.gov.ua

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