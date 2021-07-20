Анатолий Анатолич с ночной съемки отправился в роддом к беременной жене “рожать”

“Анатолич прямо во время концерта летит в роддом к жене. Рожать”, – рассказала ведущая, снимая происходящее на камеру.

На момент публикации этой новости информации о пополнении в семье Анатолия Анатолича не было.

Скриншот: liliia.rebrik / Instagram

Контекст:

Анатолий Анатолич и Юлия Бойко поженились в апреле 2010 года. Супруга ведущего – основательница продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika.

Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013).

24 февраля 2021 года ведущий сообщил, что они с женой вскоре в третий раз станут родителями – у них родится сын. Супруги планируют партнерские роды, а для ребенка уже подобрали несколько вариантов имен.

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