 

Анатолий Анатолич с ночной съемки отправился в роддом к беременной жене “рожать”

20.07.2021, 15:12, Новости дня
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“Анатолич прямо во время концерта летит в роддом к жене. Рожать”, – рассказала ведущая, снимая происходящее на камеру.

На момент публикации этой новости информации о пополнении в семье Анатолия Анатолича не было.

Скриншот: liliia.rebrik / Instagram
Контекст:

Анатолий Анатолич и Юлия Бойко поженились в апреле 2010 года. Супруга ведущего – основательница продюсерской компании Yula Company и школы коммуникаций PRaktika.

Пара воспитывает двух дочерей – Алису (2011) и Лолиту (2013).

24 февраля 2021 года ведущий сообщил, что они с женой вскоре в третий раз станут родителями – у них родится сын. Супруги планируют партнерские роды, а для ребенка уже подобрали несколько вариантов имен.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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