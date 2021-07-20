 

Ученые считают похищения инопланетянами обычными осознанными снами

20.07.2021, 15:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Учёные из Центра фазовых исследований в Москве считают все похищения инопланетянами не больше, чем обычными осознанными снами. В этом состоянии человек не отдаёт отчёт о происходящем и воспринимает всё как реальность.
Первые упоминания о похищениях появились ещё в XIX веке и до сих пор многие люди по всему миру утверждают, что их похищали инопланетяне. Виды взаимодействия, как и сама внешность пришельцев, разнится и поэтому исследователи решили более детально исследовать этот вопрос. Многие из тех, кто испытывал такой опыт, описывали своё состояние как сказочное и бесконечно беспомощное. Похожие ощущения вызывают осознанные сновидения. Именно поэтому эксперты отобрали 152 добровольца, которые регулярно входят в состояние осознанного сновидения. Всех попросили встретиться с представителями внеземных цивилизаций и потом описать свой опыт. Оказалось, что подавляющее большинство смогли выполнить указанные действия и рассказали о случившемся. Некоторым пришельцы предстали в образе людей, а другим показались инопланетные существа как из фантастических фильмов. Кто-то просто общался, а некоторых насильно тянули в космический корабль. Все респонденты сходятся во мнении, что подобный опыт вызывает чувство страха и даже после пробуждения ощущение оставались. В 24% случаев добровольцы испытывали сонный паралич на фоне произошедшего, что ещё больше усиливало эмоциональную реакцию.

Именно поэтому, уверен эксперт в осознанных сновидениях Михаил Радуга, многие люди действительно верят в пришельцев и похищения. На самом же деле все они испытывают осознанное сновидение, когда сном можно управлять и окружение кажется очень реалистичным. Из-за незнания как действовать в таких ситуациях люди просто отдаются на волю воображению и уже оно рисует сцены похищения, которые, после пробуждения, кажутся настоящими.

Источник: terrnews.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.09 / Мнение: Почти 200 детей, родившихся у суррогатных матерей, из-за карантина застряли в Питере

29.07 / Социальная евгеника

19.06 / “Хочешь похудеть – прочь из дома”: как 58-летняя Алена Свиридова поддерживает безупречную фигуру и сохраняет молодость

10.12 / Врач Владимир Болибок объяснил природу «аллергии» на мандарины и шоколад

14.09 / Мнение: Как меня в колонии штрафовали…

07.09 / Медики назвали 5 лучших продуктов-защитников от болезней

30.05 / Родителей детей, которые научились читать до 7 лет, будут лишать родительских прав

12.11 / Назван самый простой способ профилактики коронавируса в квартире

02.02 / Мнение: Кремль не обязан прыгать с крыши

08.12 / Мнение: Голосование по “проблеме милитаризации Крыма”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика