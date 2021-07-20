Ученые считают похищения инопланетянами обычными осознанными снами

Учёные из Центра фазовых исследований в Москве считают все похищения инопланетянами не больше, чем обычными осознанными снами. В этом состоянии человек не отдаёт отчёт о происходящем и воспринимает всё как реальность.

Первые упоминания о похищениях появились ещё в XIX веке и до сих пор многие люди по всему миру утверждают, что их похищали инопланетяне. Виды взаимодействия, как и сама внешность пришельцев, разнится и поэтому исследователи решили более детально исследовать этот вопрос. Многие из тех, кто испытывал такой опыт, описывали своё состояние как сказочное и бесконечно беспомощное. Похожие ощущения вызывают осознанные сновидения. Именно поэтому эксперты отобрали 152 добровольца, которые регулярно входят в состояние осознанного сновидения. Всех попросили встретиться с представителями внеземных цивилизаций и потом описать свой опыт. Оказалось, что подавляющее большинство смогли выполнить указанные действия и рассказали о случившемся. Некоторым пришельцы предстали в образе людей, а другим показались инопланетные существа как из фантастических фильмов. Кто-то просто общался, а некоторых насильно тянули в космический корабль. Все респонденты сходятся во мнении, что подобный опыт вызывает чувство страха и даже после пробуждения ощущение оставались. В 24% случаев добровольцы испытывали сонный паралич на фоне произошедшего, что ещё больше усиливало эмоциональную реакцию.

Именно поэтому, уверен эксперт в осознанных сновидениях Михаил Радуга, многие люди действительно верят в пришельцев и похищения. На самом же деле все они испытывают осознанное сновидение, когда сном можно управлять и окружение кажется очень реалистичным. Из-за незнания как действовать в таких ситуациях люди просто отдаются на волю воображению и уже оно рисует сцены похищения, которые, после пробуждения, кажутся настоящими.

Источник: terrnews.com