В Оренбургской области найдены древнейшие изделия из метеоритного железа

Российские исследователи обнаружили в Оренбургской области древнейшие на планете изделия из метеоритного железа. Все предметы были выявлены в могильнике с предположительно мумифицированным телом вождя.

Древние люди, проживающие на территории современной Российской Федерации, уже умели делать инструменты из метеоритного железа. Такое открытие сделала группа отечественных ученых, проводившая раскопки на территории Оренбургской области. В захоронениях так называемого Болдыревского могильника экспертами были выявлены самые древние в Европе артефакты.

После проведения радиоуглеродного анализа датировки был установлен возраст изделий. Древние обитатели региона изготовили инструменты примерно в 2870–2470 годах до нашей эры. Скорее всего, в гробнице с такими предметами быта и охоты был захоронен вождь племени. Все найденные инструменты ковались вхолодную, так как на них отсутствовали шлаковые вкрапления, образующиеся обычно при плавке. Для создания орудий использовалось два разных метеорита.

Также исследователи отмечают большое количество различных ритуальных принадлежностей, ранее неизвестных науке и не имеющих аналогов. Так, археологов удивил 10-сантиметровый диск, рядом с ним также найдено шило и копье, и даже кузнечный молот. Из железных предметов в гробнице находились стамеска, нож, заостренный с обеих сторон, и нечто наподобие рубанка.

Кроме того, специалистами были исследованы останки самого вождя. Скорее всего, ему на момент смерти было примерно 35-40 лет, перед тем, как похоронить вождя, его, вероятно, мумифицировали. Судя по состоянию зубов, он ел преимущественно грубую пищу, а также мясо и рыбу. На то время такой рацион мог позволить себе только человек с высоким статусом.

Источник: nplus1.ru