 

Суд оставил в СИЗО обвиняемого в доступе к гостайне блогера Пыжа

20.07.2021, 15:04, Новости дня
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Московский городской суд признал законным продление ареста блогеру Андрею Пыжу, обвиняемому в нелегальном получении сведений, составляющих государственную тайну.

«Мосгорсуд признал законным решение продлить арест Пыжу до 5 августа 2021 года», – сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Блогер, имеющий гражданства РФ и Украины, известен своими репортажами с заброшенных объектов в разных странах.

Уголовное дело в отношении Пыжа связано с перевозкой на Украину засекреченных данных о станциях московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях. Пыжу вменяется преступление по ст. 283.1 УК РФ («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну»). Наказание по ней составляет от трех до восьми лет лишения свободы. Он не признает вину.



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