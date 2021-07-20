 

“Единая Россия” призвала все партии поддержать безопасные выборы

20.07.2021, 15:00, Разное
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В рамках соглашения партиям предлагается осознанно подойти к организации избирательного процесса. “Единая Россия” призывает другие политсилы соблюдать все антиковидные нормы и свести к минимуму количество массовых мероприятий.

Партия предлагает всем участникам предвыборной гонки обеспечить кандидатов, агитаторов и сотрудников избирательных штабов средствами индивидуальной защиты, соблюдать требования властей регионов и федеральных санитарных служб. “Единая Россия” будет неукоснительно придерживаться соглашения, пообещал Турчак.

“Выборы важны, но еще важнее здоровье и безопасность наших граждан”, – подчеркнул секретарь генсовета партии.

В свою очередь Проценко напомнил, что пандемия не закончилась. Он призвал всех соблюдать социальную дистанцию, правильно носить защитные маски и регулярно их менять. Также врач напомнил о важности вакцинации, особенно для работающих с людьми.

Президент Владимир Путин на съезде “Единой России” 19 июня предложил пятерку общефедерального списка партии. В нее вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач Коммунарки Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Глава государства 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября. Голосование пройдет в течение трех дней. Одновременно с этим состоятся региональные и муниципальные кампании.



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