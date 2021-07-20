На станции “Новаторская” БКЛ метро начали монтировать уникальный “пламенеющий” потолок

Большая кольцевая линия является ключевым проектом московского метростроения на сегодняшний день. Общая длина БКЛ составит более 70 километров. Эта кольцевая линия будет самой длинной в мире. Она включает 31 станцию, некоторые – уже открыты для пассажиров, еще часть – находится в высокой степени готовности.

Так, скоро завершится строительство станции “Новаторская”. Из всех станций южного участка БКЛ “Новаторская” будет сдана первой. Строители уже приступили к монтажу подвесного потолка и продолжают облицовку пассажирской зоны.

“Новаторская” будет полностью оправдывать свое название. Конечно, станция строится по типовому проекту, но ее архитектурный облик будет индивидуальным. Подвесной потолок – особенность “Новаторской”. Он будет выполнен из разноформатных панелей из триплекса с цветной пленкой оранжевого цвета трех оттенков. Этот потолок в СМИ уже прозвали “пламенеющим” и “огненным”.

“Это первая станция московского метро, где применили стекло в качестве отделочного материала потолка. Оно в полной мере реализует свои оптические свойства: отражение, преломление, цвет, прозрачность, люминесценцию”, – рассказала генеральный директор группы компаний “Моспроект-3” Анна Меркулова. Специалисты этой ГК разрабатывали проект станции.

Станция “Новаторская” находится на пересечении улицы Новаторов и Ленинского проспекта. Она позволит разгрузить центральные пересадочные узлы и южные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий. Ежедневно станцией смогут пользоваться 570 тысяч человек.

На южном участке БКЛ – три станции (“Зюзино”, “Воронцовская” и “Новаторская”). Их планируют ввести в эксплуатацию в 2021-м.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали, что до конца этого года откроют девять новых станций БКЛ московского метро. Помимо “Зюзино”, “Воронцовской” и “Новаторской”, заработают “Терехово”, “Кунецевская”, “Давыдково”, “Аминьевская”, “Мичуринский проспект”, “Проспект Вернадского”, а также “Каховская”, которая была закрыта на реконструкцию в марте 2019-го.