«Быстрее, выше, сильнее — вместе»

МОК утвердил новый девиз Олимпийских Игр.

Международный олимпийский комитет утвердил изменение олимпийского девиза. Решение принято единогласно на сессии МОК в Токио, пишет РИА Спорт.

К девизу «Быстрее, выше, сильнее!» добавили слово «вместе» (на латыни: Citius, altius, fortius — communis). «Это эпохальное событие», — пояснил глава МОК Томас Бах, по чьей инициативе был изменен девиз.

Девиз «citius, fortius, altius» был утвержден первым олимпийским конгрессом в 1894 году, отмечает РБК.

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