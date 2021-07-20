Принц Гарри и Меган Маркл хотят крестить дочь в Великобритании

Как стало известно западным СМИ, принц Гарри и его супруга Меган Маркл планируют крестить свою дочь Лилибет Диану в Великобритании, в Виндзоре, там же, где крестили сына Арчи. Будучи последний раз в Лондоне на открытии мемориала в честь матери, принцессы Дианы, Гарри признался в своем желании провести обряд крещения дочки на родине.

Гарри рассказал некоторым родственникам, что хочет, чтобы Лили крестили, как и ее старшего брата Арчи, в Лондоне. Он мечтает, чтобы королева присутствовала на этом важном событии, – цитирует инсайдеров Daily Mail. Тот же источник в разговоре с изданием добавил, что Гарри и Меган “с радостью ждут того момента, когда обстоятельства позволят прилететь в Лондон и крестить дочь”. Кроме того, издание отмечает, что имя Лилибет Диана по-прежнему отсутствует в списке наследников престола, и, вероятно, ее могут внести туда после крещения при условии, что церемония пройдет по всем королевским традициям. То есть в Виндзорском замке, в присутствии королевских родственников и в специальном крестильном платье. Обряд в Лондоне, по мнению эксперта по британской королевской семье Даниэлы Элсер, может примирить Гарри и Меган с Елизаветой, а вот отказ от него навсегда рассорит их со двором.

При этом ранее другой специалист по королевской семье, биограф Марлен Кениг, говорила, что бабушка Гарри не станет отправлять крестильное платье для новорожденной Лилибет Дианы в США. Тот самый наряд, точную копию крестильного платья, заказанного королевой Викторией в 1841 году для своей дочери, в котором крестились все королевские дети, в том числе и старший брат Лилибет – Арчи. Соответственно, эту традицию родители Лилибет не смогут соблюсти в Америке.

Британские эксперты также считают, что в США Гарри и Меган не найдут достойных для дочери крестных. И хотя имена крестных родителей Арчи герцог и герцогиня так и не раскрыли, СМИ подозревают, что это очень близкие к семье люди – бывшая няня Уильяма и Гарри Тигги Петтифер и бывший конюший и близкий друг принца Уэльского Марк Дайер.

Крестины принца Арчи, 2019 год

По некоторым данным, Меган и Гарри вместе с детьми планируют посетить Великобританию осенью. Для Меган эта поездка будет первой после того, как она и ее супруг отказались от исполнения королевских обязанностей, и еще один королевский эксперт Рассел Майерс убежден, что “молодая мама будет чувствовать себя во дворце не в своей тарелке”. Хотя насколько удалось узнать британским СМИ, Ее Величество королева Елизавета уже пригласила внука с семьей на празднование 70-летия своего восхождения на престол, которое планирует широко отметить в следующем году. Поговаривают, что Гарри и Меган ответили согласием.