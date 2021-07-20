Дочь Эминема опубликовала редкое фото с бойфрендом, которого одобрил ее отец

25-летняя дочь Эминема Хейли Джейд уже больше пяти лет встречается с ровесником Эваном Макклинтоком. Однако влюбленные не особо афишируют свои отношения, а девушка лишь изредка публикует их совместные снимки в своем Instagram, где за ней следят чуть более двух миллионов человек. Но вчера Хейли сделала исключение и опубликовала новое фото с Эваном, на котором они, вероятно, лежат на веранде или рядом с бассейном и принимают солнечные ванны. На кадре видно, что Эван одет в белую футболку, тогда как Хейли позирует в бикини цвета молочного шоколада и шляпе.

Я редко обновляю Instagram, но если и постить фото, то с тобой, – написала Хейли, добавив к подписи эмоджи в виде сердечка.

В комментариях отметился дядя Хейли и брат Эминема Натан Кейн Мэтерс:

Мой кореш Эван, – написал он под фото.

Последний раз Хейли постила фото со своим бойфрендом полтора года назад: в честь своего 24-летия девушка устроила фотосессию в стиле диско в американском дайнере.

Эван Макклинток и Хейли Джейд Скотт

Хейли и Эван познакомились в Университете штата Мичиган, где оба учились. В 2016 году они начали встречаться и с тех пор не расставались. Ранее девушка рассказывала в интервью Daily Mail, что отец официально одобрил ее отношения с Макклинтоком.

Конечно, мы очень близки, – сказала тогда Хейли, рассказывая о взаимоотношениях с отцом.

А сам Эминем в прошлогоднем выпуске подкаста Hotboxin’ with Mike Tyson, рассказывая о дочери Хейли Джейд, назвал ее поводом для своей гордости. Поводов тому было два. Во-первых, в 2018 году она закончила университет по специальности “Психология” с хорошими баллами. Во-вторых, пока не “ударилась в семью” и не родила детей и соответственно не подарила Эминему внуков.

У меня есть племянница, которую я также воспитал, ей 26 лет, и она мне как дочь. А еще у меня есть младшенькая, ей сейчас 17 лет (прим.ред.: музыкант имеет в виду дочерей сестры своей бывшей жены Кимберли, которых он официально удочерил). Поэтому, когда я думаю о своих достижениях, чем я больше всего горжусь, я понимаю – тем, какими я воспитал своих детей, – рассказал рэпер.

Хейли Джейд Скотт – единственная биологическая дочь рэпера и Кимберли Энн Скотт. Девочка родилась 25 декабря 1995 года. С Ким Маршалл Брюс Мэтерс (настоящее имя артиста) познакомился еще в школе, когда ему было 15 лет, а ей – 13. Ради него Ким сбежала из дома, и в 1989-м они стали жить вместе, а поженились в 1999 году. Уже в 2001-м пара подала на развод, но в 2006-м снова расписалась. Однако повторный союз не продлился и года. В итоге Эминем и Ким договорились о совместной опеке над их дочерью. Спустя много лет в одном из своих альбомов рэпер попросил у дочки прощения за разводы и наркозависимость. А несколько лет назад Ким пыталась покончить с собой, но выжила. По ее словам, неоценимую помощь ей оказал как раз Эминем.

У рэпера также есть несколько приемных детей: он удочерил племянницу своей экс-супруги Алайну Скотт (мать девочки Доун Скотт погибла от передозировки 4 года назад) и Уитни Скотт, дочь его жены от второго брака с Эриком Хартерром. Еще Эминем является законным опекуном своего сводного брата Натана Кейна.

Эминем с дочерью Хейли