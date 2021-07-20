МВД Украины предложило ввести обязательный техосмотр автомобилей. Процесс будут снимать на видео

“Проект постановления обеспечит повышение уровня объективности и прозрачности при прохождении обязательного технического контроля транспортных средств путем введения видеофиксации процесса проверки технического состояния транспортного средства”, – сказано в сообщении.

В пояснительной записке к проекту изменений говорится, что обязательный технический контроль (ОТК) транспортных средств будут осуществлять юридическое или физлицо из реестра субъектов проведения ОТК.

Водитель транспортного средства, которое прошло техосмотр и признано технически исправным, получит протокол проверки от субъекта проведения ОТК.

“Видеофиксация ведется во время всего процесса ОТК транспортного средства”, – отмечается в документе.

Контекст:

Техосмотр в Украине обязателен для грузовых автомобилей, такси, автобусов и транспортных средств, которые перевозят опасные грузы, а также легковых авто, используемых в коммерческих целях. Для остальных автомобилей обязательный техосмотр отменили в 2011 году.

В мае 2019 года в Украине изменили процедуру прохождения техосмотра. Для прохождения техосмотра владельцы транспортных средств теперь получают самоклеящуюся RFID-метку радиочастотной идентификации вместе с бумажным бланком с данными о результатах техосмотра. Ее нужно прикрепить к лобовому стеклу.

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