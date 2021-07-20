Финляндия разрешит въезд украинцам, которые привились от COVID-19

“Финляндия с 26 июля открывается для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации”, – написал министр.

По данным специального портала МИД Украины, где собрана вся информация об открытии границ, поездки в Финляндию будут разрешены украинцам без ограничений, в том числе с туристической целью.

Финской стороной признаются следующие вакцины:

Comirnaty (Pfizer-BionTech);

COVID-19 Vaccine Spikevax (предварительно Moderna);

Vaxzevria (предварительно COVID-19 Vaccine AstraZeneca) COVID-19 Vaccine;

Janssen (Johnson & Johnson);

BIBP/Sinopharm;

Covishield;

CoronaVac.

Также отмечается, что пересечение границы Финляндии гражданами Украины на основании отрицательного ПЦР-теста и подтверждения о том, что лицо переболело COVID-19, будет разрешено исключительно в случае уважительной причины для поездки.

* Фінляндія з 26 липня відкривається для українців, які пройшли повний курс вакцинації.

Детальні умови в’їзду та список визнаних вакцин є на інтерактивній карті МЗС * (спойлер: індійські та китайські там є * )#ВакцинуйсяТаМандруйhttps://t.co/8RkEzCg6Yk

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 20, 2021

Контекст:

Совет Европейского союза 15 июля официально внес Украину в список стран, безопасных для путешествий.

17 июля Дания открыла границы для украинцев. С 18 июля Германия разрешила въезд для украинцев. Также украинцы могут путешествовать в Эстонию, Литву и Латвию. Помимо этого, для граждан Украины снова открыт Кипр.

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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