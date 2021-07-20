 

Европе угрожают сильные штормы

20.07.2021, 14:16, Новости дня
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Европа перестает быть спокойным и очень комфортным регионом для проживания, утверждают ученые. Глобальное потепление ведет к резкому изменению климата, а следствием этого станет появление сильных штормов в Старом свете.

Ученые из университета в Ньюкасле провели моделирование ситуации на будущее. В частности, они установили, что к концу текущего столетия количество штормов над Европой увеличится в 14 раз.

Кроме того, значительно больше станет дождей – как слабых и затяжных, так и ливней, которые приведут к росту количества наводнений на больших территориях Европейского континента. Однако человек все-таки может влиять на ход событий. Остановить катастрофические изменения климата можно, если отказаться от сжигания углеводородов.



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