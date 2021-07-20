 

Егор Крид намерен создать свою линию косметики

20.07.2021, 14:14, Разное
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Егор Крид намерен создать свою линию косметики. Подобные планы у артиста появились из-за собственных проблем с кожей.
Не так давно Егор Крид выпустил новый альбом Pussy Boy, средства полученные от проекта, певец решил вложить деньги в создание перспективного бизнес-проекта. В планах артиста открыть собственную линию косметики, которая будет максимально эффективной и при этом простой в использовании. Задачей нового бренда будет уход за кожей лица. На подобную инициативу звезду натолкнули собственные проблемы, как оказалось, у любимца миллионов появились прыщи.

Виной тому стало неисполнение рекомендаций дерматологов, из-за постоянной занятости Егор Крид не следит за состоянием своей кожи. Возвращаясь со съемок в позднее время, он не всегда смывал остатки тонального крема. Это в результате привело к серьезным проблемам, из-за засорившихся пор у артиста на лице образовались прыщи. При этом во всем остальном артист называет себя чистюлей, хотя, по его признанию, за некоторые выходки ему бывает «стыдновато» перед людьми старшего поколения.

Создать собственную марку Крид хочет в первую очередь для того, чтобы избавиться от высыпаний и следить за своей внешностью. Ранее рэпер уже демонстрировал покрашенные разноцветным лаком ногти на руках. Есть ли в его планах разработка собственных лаков для маникюра, певец пока не уточняет.

Источник: inforeactor.ru



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