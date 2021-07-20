В Улан-Удэ возбудили дело из-за издевательств над детьми в приемной семье

Жительницу Бурятии заподозрили в истязании детей, одну из девочек доставили в больницу Улан-Удэ с истощением, сообщил Следственный комитет.

В июле в городскую больницу доставили восьмилетнюю девочку с повреждением пальца руки, причиненным острым предметом, сообщается на сайте ведомства.

При осмотре на теле девочки нашли другие кровоподтеки и ссадины, вес ребенка составлял всего 16 кг, она была напугана и замкнута. Сначала ребенок объяснял, что травму получил после того, как упал на косу.

Следователи выяснили, что ранение ей причинила жена опекуна, когда решила, что пропавший градусник потеряли дети. В наказание за это она нанесла по кисти девочки удар ножом, причинив резаную рану и перелом пальца.

«У младшей шестилетней сестры потерпевшей девочки на обеих ладонях обнаружены ожоги, которые, по версии следствия, также умышленно ей причинила подозреваемая женщина при помощи зажигалки в наказание за мелкую провинность», – пояснили в СК.

Следователи решили ходатайствовать об аресте подозреваемой, проводятся следственные действия. Потерпевших детей изъяли из семьи опекуна и поместили в социально-реабилитационный центр.

Также в отдельное производство выделят дело в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства, которые не предприняли меры по защите детей в приемной семье.

В 2020 году в Омске суд вынес приговор матери по делу об истязании восьмилетнего мальчика. Он сбежал из дома из-за издевательств отчима, который заставлял его по девять часов стоять на коленях на гречке.