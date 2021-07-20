В Китае отменили все ограничения на рождение третьего ребенка

Китайские власти отменили штрафы и другие санкции за рождение трех детей, к 2025 году правительство создаст полноценную систему социальной политики по стимулированию рождаемости, говорится в решении Госсовета КНР.

«Принято решение отменить взносы на социальное обеспечение и другие ограничительные меры. Отменены взносы на социальное обеспечение, пересмотрены и аннулированы положения о соответствующих штрафах», – указывается в документе, передает ТАСС.

Там же отмечается, что к 2025 году в целом будет разработана политика активных мер по стимулированию рождаемости.

В конце 1970-х годов Китай внедрил политику «Одна семья – один ребенок», чтобы контролировать рост населения, разрешив семьям в городах иметь только одного ребенка, а в деревнях – двух, если первый ребенок – девочка. Однако со временем эта политика привела к демографическим проблемам, таким как гендерный дисбаланс и старение населения. В 2013 году власти пошли на ослабление политики, чтобы решить возникшие проблемы. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов – единственный ребенок в своей семье. В мае 2021 года семьям в Китае разрешили иметь троих детей.

Между тем эксперты газеты ВЗГЛЯД говорили, что запреты китайцы часто и просто обходили. «Если вы богатый, то вы и раньше могли иметь столько детей, сколько хочется. Путем выплаты либо штрафов, либо взяток. Но если денег нет, есть много препятствий и помимо административных запретов, например, высокая стоимость недвижимости, медицинских услуг», – рассказал старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Китай попал в демографическую западню.