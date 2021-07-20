Скандалы: «Медведям» несут сами

«Единая Россия» за три дня собрала максимально возможные 700 млн рублей на избирательную кампанию

ЦИК обнародовал первые данные об избирательных фондах политических партий к выборам, которые пройдут в сентябре 2021 года. По данным на 14 июля, свои избирательные счета пополнили три партии из пятнадцати, принимающих участие в кампании: это «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». «Единая Россия» сразу после объявления старта предвыборной гонки собрала максимально возможную сумму в избирательном фонде — 700 млн рублей. Партия власти пока ничего не тратила из этой суммы.

По закону о выборах, партия получает разрешение на открытия избирательного счета после заверения списка кандидатов в Центризбиркоме. Таким образом, «Единая Россия», чей список ЦИК заверил 11 июля, смогла достичь лимита избирательного фонда всего за три дня. Сама партия может внести только половину суммы — 350 млн рублей. Еще столько же в избирательный фонд внесли 22 региональных фонда поддержки и развития. Юридически они никак не связаны с «Единой Россией», но ими управляют бывшие ректоры университетов и партийные функционеры.

Максимальная сумма пожертвований составила 24,5 млн рублей. Среди крупнейших спонсоров Татартсанский, Башкортостанский, Санкт-Петербургский и Подмосковный фонды поддержки развития.

8,2 млн рублей пожертвовал «Ивановский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития». Этот же фонд является одним из самых крупных жертвователей партии за 2020 год — 53 млн рублей, следует из отчета партии. Один из учредителей Ивановского фонда — бывший бизнесмен, а ныне зампред областного правительства Сергей Зобнин.

Башкортостанским фондом развития руководит бессменный глава Госсовета республики Константин Толкачев. Президентом и соучредителем Татарстанского фонда развития является депутат Госсовета республики VI созыва от ЕР Геннадий Глушков.

Санкт-Петербургским фондом развития управляет Владислав Петров — член «Единой России» и бывший глава городского комитета по энергетике. Сейчас он возглавляет энергетическую компанию «Петербургтеплоэнерго». В 2012 году Петров проходил свидетелем по «трубному делу», связанному с хищением 3 млрд рублей при реализации госконтрактов по реконструкции тепловых сетей.

Подмосковным фондом регионального развития (он также внес 24,5 млн рублей) управляет член «Единой России» и руководитель торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Куимов.

Предельный размер избирательного фонда партии не включает в себя расходы из средств избирательных фондов региональных отделений (они могут составлять еще от 15 до 100 млн рублей — в зависимости от численности избирателей в регионе) и кандидатов (до 40 млн рублей).

ЛДПР собрала 432 млн рублей, из них 82 млн рублей пожертвований. 183 млн рублей партия потратила на изготовление агитационных материалов. В фонде «Справедливой России» пока 40 млн рублей, потратить их них успели 17,2 млн рублей — в основном на агитационные материалы. Во время парламентских выборов 2016 года в избирательный фонд «Единой России» поступило 539 млн рублей, из которых было потрачено около 470 млн рублей, в том числе 300 млн рублей на предвыборную агитацию в СМИ. Бюджет ЛДПР составил тогда 663 млн рублей, а «Справедливой России» — 432 млн рублей.

Анастасия Корня, Дмитрий Никитин