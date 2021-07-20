 

Предприниматели Москвы пройдут беспллатный курс по экспорту услуг

20.07.2021, 14:06, Разное
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Запланировано восемь интерактивных занятий с преподавателями и спикерами. Образовательный курс поможет участникам сформировать план действий по экспорту услуг на международных рынках.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, эксперты вместе с участники разберут практические кейсы, проведут проектные групповые встречи, а затем защитят свою стратегию. “По окончании интенсива предприниматели получат сертификаты Высшей школы экономики”, – рассказала она.

Для предпринимателей подготовили разные потоки в зависимости от рода их деятельности. Так, участники из отрасли оказания креативных услуг смогут узнать о кросс-культурных особенностях деловой коммуникации, управлении рисками в этой сфере, главных элементах проектного менеджмента.

В рамках курса “Экспорт услуг” запущен поток для участников в сфере индустрии гостеприимства. В стартовом интенсиве приняли участие уже 10 экспортно ориентированных туристических компаний.

Для участия в курсе компания должна быть зарегистрирована в Москве не менее полугода. В столице обязаны работать не менее половины сотрудников предприятия.

Московский экспортный центр регулярно проводит подобные мероприятия для бизнеса, отметил глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. “С 2018 года более шести тысяч компаний приняли участие в занятиях, организованных Московской школой экспортер”, – добавил он.

Напомним, что в начале июля в Москве начался прием заявок от компаний на участие в экспортной акселерационной программе Global Partners. Проект ориентирован на развивающиеся организации в сфере фудтеха, управления городской средой, транспорта, логистики, а также экологии и энергетики.

Участникам программы помогут сориентироваться на целевые международные рынки, выбрать самых перспективных партнеров. На конкурсной основе отберут 20 компаний. Подать заявку можно до 28 июля на сайте программы.



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