 

В Западном Дегунине открылась поликлиника после реконструкции

20.07.2021, 14:06, Разное
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Для московских властей строительство новых поликлиник и реконструкция старых объектов здравоохранения являются приоритетом, ведь качественная и своевременная медицинская помощь должна быть в каждом районе столицы. Особенно важно, чтобы каждое медучреждение работал по новому московскому стандарту.

Москвичи с нетерпением ждали капитальный ремонт поликлиник, ведь многие такие здания не соответствовали современным требованиям, часть из них была построена в середине прошлого века. Было принято решение о комплексной модернизации 137 поликлиник Москвы. В некоторых зданиях эта работа уже завершилась.

Так, в Западном Дегунине после реконструкции открылся пятый филиал столичного консультативно-диагностического центра (КДЦ) № 6. Медучреждение находится по адресу: улица Маршала Федоренко, дом 6, строение 1. В церемонии открытия обновленной поликлиники принял участие мэр Сергей Собянин.

“Надеюсь, что вам будет комфортно работать в новых условиях, а пациенты будут довольны новыми поликлиниками и, самое главное, отношением врачей и медицинского персонала. Это тоже немаловажно”, – сказал градоначальник.

Пятиэтажное здание было возведено в 1981 году. Спустя 40 лет его практически полностью перестроили. Появился новый фасад, заменены инженерные коммуникации, внутренние перегородки, лифты, дверные и оконные блоки, выполнена отделка помещений.

В обновленную поликлинику поставили более 3,6 тысячи единиц современного медоборудования, мебели и расходных материалов. Были закуплены рентгенографический комплекс, маммограф и флюорограф, три УЗИ-аппарата. Полностью обновлены кабинеты офтальмолога и лор-врача. В зале лечебной физкультуры установили новые современные тренажеры.

КДЦ очень важен для жителей района. Здесь помощь получают более 17,3 тысячи человек.

Сейчас в Москве продолжаются работы в 56 зданиях поликлиник. Объекты будут вводить в эксплуатацию до 2022 года.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о том, что в травматологическом комплексе больницы имени Пирогова начался ремонт. Работы будут продолжатся до конца следующего года.



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