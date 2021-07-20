 

Как выглядят сыновья Мирзояна. Антонина Матвиенко показала фото его детей от первого брака

20.07.2021, 13:24, Новости дня
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Артистка проиллюстрировала ответ снимком, на котором Мирзоян запечатлен вместе с их дочерью Ниной и сыновьями от первого брака.

Скриншот: tonya_matvienko / Instagram

Отвечая на вопрос фолловеров, хотела бы она снова стать матерью, Антонина Матвиенко заявила, что ей детей достаточно, и опубликовала фото двух своих дочерей – Нины и Ульяны.

Скриншот: tonya_matvienko / Instagram
Контекст:

Антонина Матвиенко и Арсен Мирзоян познакомились в 2011 году во время участия в шоу “Голос країни” на “1+1”.

В 2016 году у них родилась дочь Нина, а в июне 2017 года пара официально оформила отношения.

От первого брака у Мирзояна есть двое сыновей, а у Матвиенко от предыдущих отношений – взрослая дочь Ульяна. Дети Мирзояна проживают вместе с матерью в Запорожье.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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