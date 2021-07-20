 

Сборная Украины из-за допинга лишилась спортсмена, который должен был выступать на Олимпиаде

20.07.2021, 13:24, Новости дня
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Федерация получила решение Спортивного арбитражного суда от 15 июля, который принял решение увеличить срок дисквалификации Главана до трех лет и аннулировать результаты, показанные им, начиная с 25 июля 2017 года.

Таким образом, Главан, который был утвержден в состав команды Украины для участия в Олимпийских играх 2020, не сможет принять в них участие.

Дисквалифицированного спортсмена заменит Валерий Литанюк, который шел в мировом топ-списке следующим и был утвержден Исполкомом федерации в резервный состав участников официальной делегации.

Контекст:

Национальный олимпийский комитет Украины 7 июля утвердил состав сборной для участия в Олимпиаде 2020 в Токио. Украину будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). В сборную не вошли двое спортсменов – Олег Верняев и Дмитрий Чумак – их подозревают в допинге.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год.

Олимпиада в Токио 2020 года пройдет с 23 июля по 8 августа. Спортсмены уже начали прибывать в олимпийскую долину в Токийском заливе. Всего в Играх примут участие около 11 тыс. спортсменов. Часть спортсменов решила не участвовать в соревнованиях из эпидемиологических соображений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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