 

Нападение на пограничников в Сумской области. Двум сотрудникам СБУ сообщили о подозрении

20.07.2021, 13:24, Новости дня
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Сотрудникам СБУ объявили о подозрении  подозрении в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой (ч. 3 ст. 262 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (ч. 2 ст. 345). 

Также в ГБР отметили, что 20 июля сотрудникам СБУ планируют избрать меру пресечения.

Контекст:

По данным Министерства внутренних дел, на двоих сотрудников ГПСУ напали три человека, которые, нанеся им телесные повреждения, завладели табельным оружием и выбросили его недалеко от места инцидента. Известно, что нападавшие не были вооружены.

Открыто уголовное производство по ст. 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В Госпогранслужбе отметили, что границу охраняют усиленно, состояние пострадавших пограничников удовлетворительное. Инцидент ведомство расценивает как попытку запугивания.

19 июля ГБР задержало двух сотрудников СБУ, которые совершили нападение и забрали оружие у пограничников в Сумской области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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