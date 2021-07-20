 

20 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня

20.07.2021, 13:24, Новости дня
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Второй праздник, Международный день шахмат, отмечается ежегодно, начиная с 1966-го. Инициатива его учреждения принадлежит Всемирной шахматной федерации. Праздник отмечается в 178 странах.

В православной традиции сегодня именины у Акакия, Германа, Евдокии, Ефросинии, Лукиана, Никона, Сергея и Фомы. В католической – у Маргариты, Вячеслава и Анастасии.

Этот день в истории:

в 1924-м – в Париже основана Международная шахматная федерация FIDE.
в 1940-м – американский музыкальный журнал Billboard впервые публикует список самых популярных песен.

В этот день родились:

в 1924-м – Татьяна Лиознова, кинорежиссер и сценарист, сняла фильмы “Три тополя на Плющихе”, “Семнадцать мгновений весны”, “Карнавал”.
в 1938-м – Алексей Герман, кинорежиссер и сценарист, автор картин “Проверка на дорогах”, “Двадцать дней без войны”, “Мой друг Иван Лапшин”, “Хрусталев, машину!”.
в 1938-м – Натали Вуд, американская киноактриса украинского происхождения, известная по фильмам “Вестсайдская история” и “Большие гонки”.
в 1940-м – Давид Тухманов, советский и российский композитор-песенник.
в 1941-м –Людмила Чурсина, советская актриса театра и кино.
в 1947-м – Карлос Сантана, мексикано-американский гитарист-виртуоз, лауреат многочисленных премий “Грэмми”.
в 1968-м – Юлия Мостовая, украинский журналист, сооснователь и главный редактор издания “Зеркало недели”.
в 1980-м – Жизель Бюндхен, бразильская супермодель и актриса.

В этот день умерли:

в 1973-м – Брюс Ли, гонконгский и американский мастер единоборств, актер и режиссер. Ему было 32 года.
в 1990-м – Сергей Параджанов, украинский кинорежиссер армянского происхождения, сценарист и художник, 66 лет.
в 2016-м – Павел Шеремет, российский и белорусский журналист, работавший в Украине. Ему было 44 года.

Согласно народным приметам, дождь, начавшийся в этот день, долго продлится.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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