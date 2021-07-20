 

«Хаббл» возобновляет полноценную работу

20.07.2021, 13:22, Новости дня
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Напомним, что космический телескоп «Хаббл» примерно месяц не работал из-за неполадок в компьютерной системе.

Впервые о проблемах сообщили после 13 июня, когда на телескопе возник программный сбой. Поначалу специалисты НАСА успокаивали общественность. Мол, пройдет несколько дней, и работу этого важного для астрономии аппарата удастся восстановить.

Однако время шло, а проблему решать не удавалось. Только сейчас работу телескопа сумели наладить. Система перезапущена, аппарата снова может выполнять свои функции. По словам специалистов, уже через несколько дней ученые снова смогут использовать возможности этого телескопа. Теперь остается ожидать информации о новом открытии, говорят эксперты.



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