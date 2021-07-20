У британских летучих мышей обнаружен новый вид коронавируса

Ученые обнаружили еще один вид коронавируса, носителями патогена оказались летучие мыши, обитающие в Великобритании. Scientific Reports сообщает, что при наличии мутаций данный микроорганизм может передаваться человеку.

С момента фиксации первого человека, заболевшего COVID-19, прошло почти два года, за это время летально опасное заболевание переросло в стадию пандемии. Охватив всю планету, коронавирусная инфекция многократно мутировала, породив новые штаммы, борьба с которыми оказалась еще труднее, чем с оригинальным патогенном. Несмотря на то, что человечество еще не справилось с существующей угрозой, в Британии выявлен новый тип коронавируса, представляющий не меньшую угрозу.

Патогенный микроорганизм обнаружен у летучих мышей класса подковоносы, обитающих на островах Соединенного королевства. О находке пишет авторитетное научное издание Scientific Reports. Важное открытие сделано сотрудниками Минздрава Великобритании, Лондонского экологического общества и Университета Восточной Англии. В ходе научной работы эксперты исследовательской команды изучили порядка полусотни образцов фекалий малых летучих мышей из Уэльса, Англии, Глостершира и Сомерсета. Собранные материалы были отправлены для анализа в центр Общественного здравоохранения Соединенного королевства. Методом секвенирования генома исследователи выявили новый коронавирус, которому дали название «RhGB01».

Стоит отметить, что ранее сарбековирусы, или коронавирусы, связанные с атипичной пневмонией, у малых подковообразных летучих мышей не обнаруживались. Это первый случай выявления опасного коронавируса у данного животного. Ученые ранее отмечали, что почти 75% разнообразных заболеваний, в том числе, и летально опасных, гипотетически могут передаваться от диких животных человеку. При этом специалисты научной группы отмечают, что пока не нашли доказательств передачи нововыявленного вируса человеку или существования такой возможности. Однако не исключено, что при наличии определенных мутаций в будущем патоген сможет заражать и человека.

Источник: glas.ru