 

Плохое настроение человека может указывать на дефицит витамина B12

20.07.2021, 13:20, Разное
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Исследователи установили связь между плохим настроением человека и дефицитом витамина B12 в организме. В результате этого могут развиться психиатрические заболевания вплоть до депрессии.
Эксперты пытались определить, какую роль играет витамин B12 в организме человека и как именно он воздействует на мозг. В ходе тестирования удалось выяснить, что подобное вещество регулирует настроение и другие функции, ответственные за восприятие. Это подтверждают анализы пациентов с подавленным настроением. У всех диагностирована нехватка фолиевой кислоты и низкий уровень витамина B12.

Помимо снижения настроения, дефицит вещества имеет и другие действия на сознание. Эксперты не исключили, что возможно развитие беспричинной тревоги или паники. Не исключается снижение стрессоустойчивости и даже появление галлюцинаций. Именно поэтому учёные рекомендовали обращать внимание на уровень витамина B12 при появлении первых симптомов депрессии или ухудшения настроения.

Источник: profile.ru



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