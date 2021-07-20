Вооруженную женщину задержали при попытке ограбления банка в Киеве

В Киеве произошла попытка вооруженного ограбления отделения «Укрсиббанка», полиция задержала злоумышленницу, сообщила пресс-служба столичного управления полиции.

По данным ведомства, неизвестная женщина вошла в помещение банка и бросила в него подожженную бутылку с жидкостью. После этого она начала угрожать пистолетом и требовать деньги. На выходе из здания ее уже ждали сотрудники полиции. В результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте полиции.

Отмечается, что на месте продолжают работать правоохранители, которые опрашивают свидетелей и общаются с задержанной. Полиция возбудила уголовное дело по статье «разбой», за что женщине может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Красногвардейском районе Петербурга ограбили банк.