 

Вооруженную женщину задержали при попытке ограбления банка в Киеве

20.07.2021, 13:16, Новости дня
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В Киеве произошла попытка вооруженного ограбления отделения «Укрсиббанка», полиция задержала злоумышленницу, сообщила пресс-служба столичного управления полиции.

По данным ведомства, неизвестная женщина вошла в помещение банка и бросила в него подожженную бутылку с жидкостью. После этого она начала угрожать пистолетом и требовать деньги. На выходе из здания ее уже ждали сотрудники полиции. В результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте полиции. 

Отмечается, что на месте продолжают работать правоохранители, которые опрашивают свидетелей и общаются с задержанной. Полиция возбудила уголовное дело по статье «разбой», за что женщине может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Красногвардейском районе Петербурга ограбили банк.



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