Женщину ранили ножом в торговом центре Москвы
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В торговом центре на Ярцевской улице в Москве женщину ударили ножом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.
«В торговом центре на Ярцевской улице женщина в ходе конфликта ударила ножом оппонентку», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там отметили, что потерпевшую госпитализировали, а нападавшая скрылась, ее разыскивает полиция. Устанавливается причина произошедшего.
Ранее в Калининградской области мужчина с ножом напал на отдыхающих, его задержали.
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