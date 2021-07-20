Женщину ранили ножом в торговом центре Москвы

В торговом центре на Ярцевской улице в Москве женщину ударили ножом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

«В торговом центре на Ярцевской улице женщина в ходе конфликта ударила ножом оппонентку», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Там отметили, что потерпевшую госпитализировали, а нападавшая скрылась, ее разыскивает полиция. Устанавливается причина произошедшего.

Ранее в Калининградской области мужчина с ножом напал на отдыхающих, его задержали.