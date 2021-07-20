 

Кинут Украину, как Афганистан: советник главы Офиса Зеленского боится предательства со стороны США

20.07.2021, 13:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Алексей Арестович считает, что сложившаяся ситуация весьма непростая для Украины. Мол, в Европе есть политики, которые выступают за восстановление диалога с Россией. Например, во Франции и Германии предложили пригласить Владимира Путина на саммит ЕС, но другие европейские страны, по словам советника главы Офиса Зеленского, выступили против этого, поскольку “испытывают непосредственную угрозу” от РФ.

В окружении президента США Джо Байдена тоже есть люди, желающие нормализации отношений с Россией, заявил Арестович. Он боится, что это может негативно сказаться на Украине. По его мнению, американцы могут “сдать” Украину, как Афганистан, который поддерживали 20 лет.

Напомним, недавно США начали выводить свои войска из Афганистана. Американские вооруженные силы бросают оружие и технику, оставляют стратегически важные посты. Таким образом они подвергают опасности афганцев, сражающихся с “Талибаном”*

Ранее Алексей Арестович заявил, что Украина может начать сотрудничать с Китаем, если дружба с Западом окажется бесполезной. В Сети высмеяли слова советника главы Офиса Зеленского, вспомнив ситуацию с украинским предприятием “Мотор Сич”.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.04 / Рошаль призвал медиков подать заявку на конкурс “Лидеры России”

31.07 / Ученые: Смех помогает справляться со стрессом

15.09 / Мнение: “Поддержим наши войска”

18.08 / Путин озвучил позицию России по массовым беспорядкам в Белоруссии

17.04 / Мнение: Высылка мигрантов

09.08 / Учёные назвали первые симптомы деменции

17.09 / Губернатор Белгородской области, руководивший регионом с 1993 года, ушел в отставку

16.05 / На 1-ом месте по доле состояния миллиардеров в ВВП страны

23.03 / В организме человека ученые выявили 50 опасных химических соединений из окружающей среды

22.12 / Политолог Межевич об отношении США к Лукашенко: Парадоксальная ситуация

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика