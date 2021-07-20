 

Тысячи сотрудников центров госуслуг помогают медикам в пунктах вакцинации

20.07.2021, 13:12, Разное
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Более двух тысяч специалистов офисов “Мои документы” сопровождают горожан в столичных пунктов вакцинации. Узнать работников можно по фирменной форме. Около тысячи сотрудников Департамента труда и соцзащиты оказывают помощь в двух крупнейших центрах вакцинации столицы – в Гостином дворе и Лужниках.

Благодаря их помощи медики избавлены от бумажной работы, у них появилось больше времени на общение с пациентами. Сейчас, когда число желающих сделать прививку растет, это особенно важно. Москвичи получают практически персональное сопровождение, ответы на все интересующие вопросы.

Прежде чем пройти вакцинацию, нужно заполнить документы. Посетители должны использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки, сохранять социальную дистанцию. За соблюдением мер безопасности следят специалисты центров госуслуг и Департамента труда и соцзащиты населения.

Сегодня в Москве действуют более 300 прививочных пунктов, из них на базе городских поликлиник – 119. Они работают ежедневно с восьми утра до 22 часов вечера. Предварительная запись не требуется.

Центры вакцинации также действуют в парковых павильонах “Здоровая Москва”, торговых центрах и других популярных общественных местах. В Гостином ряду открыт один из крупнейших центров вакцинации в Европе, а прививочный пункт в Лужниках стал одним из крупнейших в мире.

За последний месяц вакцинацию прошли более двух миллионов москвичей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего же первым компонентом в городе привились уже 3,8 миллиона человек.



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