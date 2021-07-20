В Госдуме предложили ввести отрицательную величину НДФЛ для высших должностных лиц

В ходе заседания Госдумы депутат партии «Единая Россия» Геннадий Пищалов выступил предложил дополнительно стимулировать должностных лиц, находящихся на ответственных постах.

Кроме того, он выразил озабоченность неэффективным движением денежных средств внутри госструктур. Решением данных проблем он назвал введение отрицательной ставки налога на доходы физических лиц для ряда лиц, занятых в управлении государством.

– Сначала мы получаем зарплату, потом отдаем с нее налоги, а из этих же самых денег опять получаем заплату, зачем перекладывать деньги туда-сюда? — посетовал парламентарий.

Это заявление вызвало бурную реакцию его коллег и одобрительные аплодисменты. Законопроект в данный момент находится за стадии доработки, а список должностей, для которых станет возможен переход на новую систему налогообложения, уже превысил первоначально задуманный в 2,8 раза.

Уже с 1 января 2022 года планируется полностью отменить НДФЛ для существенного круга должностных лиц, а с 1 января 2023 установить для них НДФЛ равным -25%.

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