Мнение: Коронавирус и Курбан-байрам

Сегодня мусульмане всего мира празднуют Курбан-байрам – праздник жертвоприношения. Из-за угрозы распространения коронавируса празничный намаз в Соборной мечети Москвы прошел без прихожан. Не то, что в былые годы… Как, к примеру, на фотографиях Ильи Варламова, сделанных в 2014 году…

А вот Казани коронавиурус не страшен. Если уж даже после многолюдного Сабантуя не было резкого роста количества зараженных, после Курбан-байрама, видимо, тоже не предвидется рост заболеваемости. Иншалла!

Сегодня же в Казани открыты двадцать точек, где можно совершить обряд жертвоприношения….

Всех мусульман с праздником! Всем мусульманам и немульманам желаю, чтобы милость Всевышнего всегда была с вами и вашими близкими!

Фотографии из Казани отсюда.

Фотографии Ильи Варламова отсюда

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