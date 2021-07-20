 

Мнение: Коронавирус и Курбан-байрам

20.07.2021, 12:46, Разное
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Сегодня мусульмане всего мира празднуют Курбан-байрам – праздник жертвоприношения. Из-за угрозы распространения коронавируса празничный намаз в Соборной мечети Москвы прошел без прихожан. Не то, что в былые годы… Как, к примеру, на фотографиях Ильи Варламова, сделанных  в 2014 году…

А вот Казани коронавиурус не страшен. Если уж даже после многолюдного Сабантуя не было резкого роста количества зараженных, после Курбан-байрама, видимо, тоже не предвидется рост заболеваемости. Иншалла!

Сегодня же в Казани открыты двадцать точек, где можно совершить обряд жертвоприношения….

Всех мусульман с праздником! Всем мусульманам и немульманам желаю, чтобы милость Всевышнего всегда была с вами и вашими близкими!

Фотографии из Казани отсюда.
Фотографии Ильи Варламова отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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